Tutte le notizie

Politiche sociali Online il nuovo portale Milano famiglie

Torna la piattaforma del Comune che offre un orientamento tra i servizi e le iniziative del welfare cittadino

Milano, 29 novembre 2018 - Con un primo clic ufficiale è stato inaugurato oggi il nuovo corso di Milano famiglie, la piattaforma del Comune di Milano nata nel 2014 per informare i cittadini sui servizi alle famiglie offerti dal Comune e dal Terzo settore e che in queste ore ha ripreso la propria piena attività dopo il lavoro di restyling, grafico e contenutistico, degli scorsi mesi. Una nuova veste, semplice e immediata, pensata per fornire ai cittadini una bussola ancor più funzionale per navigare consapevolmente all’interno della Milano del sociale, capace di offrire a tutti risorse e opportunità.

Da oggi Milano famiglie è ospitato all’interno del sito WeMi, il portale dei servizi domiciliari della città di Milano, per garantire ai cittadini un unico punto di riferimento nella consultazione degli strumenti messi a loro disposizione in ambito di welfare. Un welfare, secondo il modello milanese, dalla più vasta accezione, laddove all’intervento di sostegno ai cittadini si unisce una più ampia cura alla persona, con una maggiore attenzione al suo benessere. Per questo si vuole valorizzare e mettere in rete tutte le risorse esistenti sul territorio.

Milano famiglie è uno spazio web che dà voce alle attività e ai servizi attivi in ambito cittadino, proponendo in tal modo risposte concrete ai bisogni delle diverse famiglie che abitano la nostra città. Una rete comune capace quindi di mettere in connessione tra loro i protagonisti del welfare: istituzioni, cittadinanza attiva, associazionismo e Terzo settore, che in questo ambito possono promuovere il proprio mondo e le proprie attività e iniziative, aprendo un canale di dialogo continuo con le famiglie, gli altri operatori e le istituzioni.

Ai vari interlocutori e alle loro offerte sono state dedicate specifiche aree, facilmente consultabili dagli utenti interessati: c’è una sezione dedicata alle iniziative, ai servizi e ai sostegni economici erogati alle famiglie dall’Amministrazione comunale e un’altra sezione in cui è possibile trovare una guida ai servizi delle organizzazioni del Terzo settore registrate al portale. Alle nuove associazioni che vorranno entrare a far parte della rete viene proposto invece un apposito form di registrazione.

Una redazione sarà inoltre costantemente a lavoro per assicurare ai cittadini notizie sempre aggiornate riguardo a tutti gli eventi, le iniziative e le attività presenti in città. Suggerimenti utili e valoriali pensati per dare a chi vive ogni giorno Milano una guida per organizzare al meglio il tempo libero, per coltivare i propri interessi, per condividere con la comunità momenti di socialità e di riflessione per il bene comune.

“Prosegue l’impegno dell’Amministrazione – dichiara l’assessore alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino - per avvicinarsi ai cittadini aiutandoli a orientarsi tra i tanti servizi messi a disposizione in città e a sfruttare al meglio l’ampia offerta del Comune di Milano e del Terzo settore. In questo continua e si rafforza la collaborazione tra pubblico e privato”.