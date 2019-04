Tutte le notizie

Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi dà il via a “Melius - The world’s 100 best italian restaurants a Milano”, organizzato in collaborazione con Fiera Milano TUTTOFOOD e APCI: l’evento includerà contest e incontri business con buyer internazionali e coinvolgerà cuochi provenienti da tutto il mondo a Palazzo Giureconsulti. Coldiretti Lombardia dà vita al nuovo farmers’ market coperto di Porta Romana, in via Friuli 10/A: una settimana dedicata alle nuove tendenze dal campo alla tavola partendo dalla tradizione. In programma laboratori sulla riscoperta delle colture tradizionali e sui prodotti tipici del territorio, momenti dedicati al cibo condiviso con una gara tra foodblogger, focus su economia circolare e lotta agli sprechi.

Quest’anno per donare basterà “giocare” a stare in forma con #piugiochiamopiudoniamo. La cornice è quella della quinta edizione di Expo per lo Sport, che dal 2 al 5 maggio trasformerà l’Arena Civica in un parco giochi dello sport di Milano. Dalla pallavolo all’hockey su prato, dal badminton al calcio, dall’atletica al taekwondo, i ragazzi dai 4 ai 14 anni potranno avventurarsi tra oltre 30 discipline per scoprire, conoscere e testare in prima persona tante attività all’insegna del divertimento, della condivisione e della solidarietà. Obiettivi dell’evento: appassionare allo sport e ai suoi valori, trasmettere ai più giovani l’importanza dell’attività fisica e di uno stile di vita corretto, far comprendere ai bambini l’importanza del sacrificio, delle regole e del rispetto dei coetanei. Per questo, per ogni prova superata, i ragazzi riceveranno un gettone. L’ultima stazione sportiva sarà proprio quella di Milano Food City, dove i volontari delle associazioni solidali raccoglieranno i gettoni dei ragazzi e li trasformeranno in donazioni di prodotti alimentari per le persone più bisognose. L’inaugurazione della postazione solidale si svolgerà sabato 4 maggio e durante tutto il weekend verranno coinvolti campioni olimpici e personaggi noti che potranno partecipare a #piugiochiamopiudoniamo cimentandosi con i bambini presenti nelle varie sfide sportive.

L’inaugurazione di Milano Food City avverrà venerdì 3 maggio, al Refettorio Ambrosiano, con l’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini e il Sindaco di Milano Giuseppe Sala. Nella stessa occasione, l’artista Safet ZEC presenterà un’opera di forte impatto emotivo legata al tema del cibo e della condivisione: «Mani per il pane» dove braccia e mani disperate sono tese fino allo spasimo verso il pane per chiedere aiuto, giustizia, libertà, misericordia. Al centro di Milano Food City, anche quest’anno, c’è l’iniziativa solidale #piusiamopiudoniamo che già nel 2018 ha permesso di donare 15 tonnellate di alimenti messi a disposizione dalle aziende coinvolte a favore di Banco Alimentare della Lombardia, Caritas Ambrosiana e Pane Quotidiano in rappresentanza di tutte le organizzazioni che in città si fanno carico della raccolta e distribuzione di cibo.

Milano, 15 aprile 2019 - Milano Food City nasce da una visione condivisa e dalla collaborazione tra Comune di Milano, Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Coldiretti Lombardia, Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza, Fiera Milano, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e Fondazione Umberto Veronesi, Assolombarda. Per una settimana la città sarà animata da talk, percorsi, eventi, incontri, arte, degustazioni ed esperienze culturalgastronomiche in una grande festa del cibo e della cultura alimentare. Una settimana che coinvolgerà tutti i protagonisti del sistema agroalimentare e realtà scientifiche, dagli appassionati agli operatori di settore, dalla filiera di produzione alla distribuzione al consumo dei prodotti, dai grandi e piccoli produttori fino ai semplici consumatori e appassionati gourmand. Oltre 100 chef, di cui 70 da diverse città del mondo, si daranno appuntamento a Milano Food City, per celebrare il loro ruolo da veri ambasciatori del made in Italy a livello internazionale.

Confcommercio Milano sarà presente con le tante iniziative organizzate con il sistema associativo aderente, dal 3 al 9 maggio nelle sedi a Palazzo Bovara (corso Venezia 51) e al Casello Ovest di Porta Venezia e in location diffuse in città: nei pubblici esercizi, nei mercati comunali coperti di Wagner, Morsenchio, Ferrara e Chiarelli, nei centri sportivi e nelle palestre, fino ai tour gastronomici in via Padova. Colazioni, aperitivi, showcooking, cerimonie del tè e degustazioni per tutta la settimana. Inaugurazione conviviale con stellati e istituzioni a Palazzo Bovara il 3 maggio alle 8.30 con “Il buongiorno si vede dal mattino…” in collaborazione con Fondazione Umberto Veronesi e Apci - Associazione Professionale Cuochi Italiani, un’iniziativa dedicata alla prima colazione, accompagnata dal lancio del “Decalogo della sana colazione”. Contemporaneamente in città la “Settimana della sana colazione” nei pubblici esercizi che aderiranno all’iniziativa. Nel segno di Leonardo, poi, il 7 maggio l’evento “I piatti di Leonardo” ricette rinascimentali rielaborate da chef stellati e degustazioni nei percorsi leonardeschi con “Leonardo à la carte”. Sabato 4 maggio “Milano sport night” la notte bianca dello sport, con impianti e palestre aperti. E poi spazio anche agli amici a quattro zampe, domenica 5 maggio a Palazzo Bovara, con l’aperitivo “Happy Hour Happy Pet”. Tra le novità di quest’anno anche ReFood, la foody bag in edizione speciale dedicata a Leonardo. Il Capac (Politecnico del Commercio) partecipa all’iniziativa di Sogemi “Foody, la spesa che fa bene”.

Fiera Milano e TUTTOFOOD contribuiranno alla kermesse con una serie di eventi pensati per far conoscere l’innovazione di prodotto in modo coinvolgente a foodies, consumatori e cittadini, organizzati nei quattro filoni tematici Gourmet, Entertainment, Alimentazione e GDO. In Cheese for People, il premio in collaborazione con Il Viaggiator Goloso, saranno i consumatori con le loro degustazioni a votare i migliori formaggi, mentre All’ombra della Madonnina animerà Cascina Cuccagna il 5 maggio con un concorso tra formaggi e yogurt a cura dei maestri assaggiatori di ONAF (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi). Il Sole nel Piatto, poetica definizione del risotto, svelerà allo storico ristorante Don Lisander i segreti del piatto tipico milanese e 10 Luppoli Spritz sarà l’aperitivo leonardiano sui Navigli all’insegna dell’incontro fra mixology e birre con Carlsberg Italia e Poretti. E non mancheranno gli eventi di taglio più professionale. Nel convegno Wellfood, il 5 maggio a Palazzo Giureconsulti, si discuterà di cibo che fa bene al business oltre che alla salute, il Food Service Award Italy premierà invece i format più innovativi nel fuoricasa. La fiera dell’immobiliare commerciale Mapic dedicherà una speciale sezione Mapic Food alle opportunità di sviluppo nella ristorazione.

Da ricordare inoltre la rinnovata partnership scientifica con Fondazione Umberto Veronesi, che curerà diversi dibattiti ed eventi sull’importanza di una sana e corretta alimentazione e del movimento come armi di prevenzione. Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, in qualità di partner culturale, apre la settimana tematica con una riflessione su tutela delle risorse ambientali, diffusione di scelte di consumo virtuose, valorizzazione di pratiche sociali e di innovazioni tecnologiche. Il via il 3 e 4 maggio, in viale Pasubio 5, con il Food Economy Summit, un’occasione di confronto e condivisione di pratiche fra mondo della ricerca, dell’industria e delle istituzioni per aggiornare le strategie di sostenibilità nell’uso delle risorse, nella produzione e nell’accesso al cibo. Il 7 maggio il dialogo fra Raj Patel, scrittore, attivista ed economista della University of Texas, e Paolo De Castro, Vice Presidente della Commissione Agricoltura presso il Parlamento Europeo, nell’ambito degli incontri Le Conseguenze del Futuro. Per gli studenti delle scuole secondarie, il 6 e 7 maggio, laboratori didattici educativi sulla sostenibilità chiudono un percorso che intende le sfide legate al cibo come impegno per tutti. Fondazione Umberto Veronesi, per il secondo anno consecutivo, ha - in qualità di partner scientifico - il compito di sensibilizzare il pubblico sui sani e corretti stili di vita legati alle abitudini alimentari e all’attività fisica. I temi della salute e della prevenzione verranno affrontati con 4 iniziative: la mostra “Io vivo sano - alimentazione e movimento” per le scuole primarie e secondarie alla Casa delle Associazioni di via Marsala 8; due incontri su alimentazione, sport e ricerca scientifica con la biologa nutrizionista Elena Dogliotti e lo chef divulgatore scientifico Marco Bianchi, insieme ad esperti accademici, medici e testimonial sportivi; lo spettacolo teatrale “Un giorno in casa Confusi” al Barrio’s per promuovere le scelte più corrette per la propria salute. Anche Assolombarda si inserisce nel palinsesto di Milano Food City con un evento dedicato alla formazione. L’appuntamento è in programma il 6 maggio con “Nutrizione e sostenibilità: l’impresa a scuola”, realizzato in collaborazione con l’Istituto Alberghiero “Carlo Porta” di Milano, che ha l’obiettivo di creare un momento di contatto e di interazione fra gli studenti del terzo e quarto anno e le imprese che operano nel settore della trasformazione alimentare.

Torna anche Seeds&Chips - The Global Food Innovation Summit, dal 6 al 9 maggio, a Fiera Milano Rho, l’evento punto di riferimento a livello internazionale nel campo dell’innovazione nella filiera agroalimentare, ideato da Marco Gualtieri. Nell’area espositiva decine le startup provenienti da tutto il mondo e un ricco palinsesto di conferenze. In primo piano, inoltre, i temi della plastica e della blockchain. Grande attenzione sarà dedicata all’Africa e agli SDGs delle Nazioni Unite. Nel corso del Summit sarà presentata la piattaforma sorella di Seeds&Chips, Sustain&Ability. Protagonisti indiscussi i giovani: i teenovator apriranno tutte le sessioni di lavoro. Attesi centinaia di ospiti, nazionali e internazionali. Alec Baldwin sarà il keynote speaker della prima giornata.

Il Mercato Agroalimentare (Sogemi), partner di Milano Food City, il prossimo 4 maggio lancia una sfida ai milanesi: Foody, la spesa che fa bene, un contest che vedrà squadre da 10 persone sfidarsi nel fare una spesa al Mercato (dal valore massimo di 100 €), e coi prodotti acquistati realizzare un perfetto pranzo per il proprio gruppo. Ciascuna squadra sarà affiancata da uno chef stellato sia per la spesa che per la realizzazione dei piatti. La squadra vincitrice sarà premiata presso l’Arena Civica di Milano nell’ambito dell’Expo dello Sport 2019.

Anche quest’anno Sogemi partecipa, con un contributo fattivo dei propri operatori, alla donazione di prodotti alimentari alle Onlus Banco Alimentare della Lombardia, Pane Quotidiano e Caritas. Centrale e trasversale a tutte le iniziative di Milano Food City è l’impegno delle associazioni di volontariato, unite nell’unico obiettivo di garantire tutti insieme l’impegno per una più equa distribuzione del cibo, anche nei confronti delle persone più bisognose. Per questo lavoreranno fianco a fianco: Caritas Ambrosiana, organismo della Chiesa di Milano che offre aiuti alimentari a circa 30mila persone in stato di povertà; Banco Alimentare della Lombardia “Danilo Fossati” Onlus, che solo lo scorso anno ha distribuito gratuitamente 19.170 tonnellate di prodotti alimentari per oltre 105mila pasti al giorno; Pane Quotidiano, associazione laica che aiuta circa 3500 persone al giorno grazie al sostegno delle imprese e alla collaborazione di oltre 100 volontari.

Media partner di Milano Food City sono Focus Junior, il brand del Gruppo Mondadori punto di riferimento per il mondo dei bambini e ragazzi, e Focus Scuola, il mensile del Gruppo Mondadori rivolto ai docenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. RDS 100% Grandi Successi è la radio ufficiale di Milano Food City e veicolerà i valori della manifestazione insieme all’hashthag #piusiamopiudoniamo. RDS sarà presente all’ “Expo per lo sport” e porterà alla Milano Food City la spinta propulsiva della musica per incoraggiare la voglia di partecipare di tutti i cittadini.

Milano Food City è in collaborazione con Trenord che mette a disposizione un biglietto speciale a 13 euro per viaggio andata e ritorno da tutta Lombardia a Milano con gratuità per ragazzi fino ai 14 anni accompagnati da un familiare.

Per scoprire tutti gli appuntamenti e il calendario completo di Milano Food City è possibile consultare il sito web www.milanofoodcity.it e i canali social: www.facebook.com/milanofoodcity e www.instagraqm.com/milanofoodcity