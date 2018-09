Tutte le notizie

ZODIACO: REALTA’, MITI, LEGGENDE… Curiosità e origini delle costellazioni più famose

7 settembre, ore 21 – Civico Planetario “Ulrico Hoepli”

Conferenza a cura di Fabio Peri

La biodiversità va in scena al MuBAJ

12 settembre, dalle 18 alle 20

MuBAJ_ Museo Botanico Aurelia Josz

Conducono Nicoletta Ancona, Enrico Banfi, Carlo Maria Marinoni

Per questo evento non è necessaria prenotazione.

Buildings of the Night

Itinerari inediti alla scoperta della Ca’ Granda, sede storica della Statale, del Campus Bovisa del Politecnico di Milano e della geologia urbana milanese.

- 12 settembre, dalle 16:30 alle 18 - La Ca’ Granda: visita guidata alla sede storica della Statale

L’itinerario si snoda tra vari luoghi simbolo di questo monumento, il più antico Ospedale pubblico d’Europa: dal Seicentesco Cortile d’Onore del Richini a quello delle Balie, a quello della Ghiacciaia, della Legnaia, della Farmacia, dei Bagni fino al Porticato di Giurisprudenza e alla Sala Crociera e la Cripta della chiesa della SS. Annunciata. La visita sarà guidata da Francesca Vaglienti.

- 15 settembre, dalle 9:30 alle 12:30 - Il Campus Bovisa del Politecnico di Milano

Un tour alla scoperta della sede di Bovisa del più antico ateneo milanese, che ha dato inizio alla trasformazione di un quartiere industriale abbandonato in polo di eccellenza della tecnologia e del design. Dalla riqualificazione di fabbriche come la Ceretti e Tanfani al nuovo piano di espansione pensato da Rem Koolhas. La guida di questo viaggio tra passato e futuro sarà Giorgio Fiorese.

- 21 settembre, dalle 16 alle 18 - Percorsi di geologia urbana: da piazza San Babila alla Galleria Vittorio Emanuele passando per la sede della Statale.

Un viaggio nel centro storico di Milano per osservare le rocce che hanno contribuito nei secoli allo sviluppo urbanistico e architettonico della città. Percorsi urbani che guideranno il visitatore tra materiali di provenienza limitrofa e facile reperibilità come il ceppo, il serizzo, i graniti del Lago Maggiore e il marmo di Candoglia e rocce di provenienza esotica, testimoni dell’ampliarsi dei mercati come il calcare del Veronese, del Carso o i porfidi atesini.

Leonardo by Bike

Sabato 22 settembre 2018, dalle 14

Come anticipazione delle iniziative che nel 2019 saranno organizzate in occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci MEETmeTONIGHT lancia le visite in bicicletta ai luoghi leonardeschi.

Francesco Repishti, Damiano Iacobone, Claudia Candia e Jessica Gritti, docenti del Politecnico di Milano, assieme a guide turistiche Gitec offriranno un insolito tour in bicicletta dal Castello Sforzesco che, passando per la Vigna di Leonardo e la Pinacoteca Ambrosiana, li porterà fino alla Conca dell’Incoronata in via San Marco. Un itinerario ricco di suggestioni dove il percorso in bici sarà alternato a brevi visite guidate che avranno come filo conduttore i luoghi e le opere di Leonardo da Vinci. Clear channel, gestore di BikeMi dal 2008, metterà a disposizione alcune bici del bike sharing milanese. Leonardo by Bike è organizzato dal Comune di Milano assieme al Politecnico di Milano.